ЗСУ посилили захист повітряного простору на північному заході України

Повітряний простір України посилили на північно-західному напрямку. На бойове чергування в системі ППО у секторі відповідальності на Волині заступив дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook .

"Сьогодні зенітні ракетні війська посилюють свій бойовий потенціал, нарощують бойові спроможності по всій території держави, в тому числі й на північно-західному напрямку" - сказав офіцер управління ЗРВ підполковник Денис Ізосімов, додавши, що це стало можливим завдяки успішно проведеним військовим навчанням, і проведенню бойових, дослідницьких та випробувальних пусків підрозділів зенітних ракетних військ на державному полігоні "Ягорлик".

"Чергові сили цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави, контролюючи повітряні цілі як у повітряному просторі країни, так і за її межами.

Щодня до несення бойового чергування залучається понад 1000 військовослужбовців Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.