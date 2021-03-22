ЗСУ посилили захист повітряного простору на північному заході України
Повітряний простір України посилили на північно-західному напрямку. На бойове чергування в системі ППО у секторі відповідальності на Волині заступив дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
"Сьогодні зенітні ракетні війська посилюють свій бойовий потенціал, нарощують бойові спроможності по всій території держави, в тому числі й на північно-західному напрямку" - сказав офіцер управління ЗРВ підполковник Денис Ізосімов, додавши, що це стало можливим завдяки успішно проведеним військовим навчанням, і проведенню бойових, дослідницьких та випробувальних пусків підрозділів зенітних ракетних військ на державному полігоні "Ягорлик".
"Чергові сили цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави, контролюючи повітряні цілі як у повітряному просторі країни, так і за її межами.
Щодня до несення бойового чергування залучається понад 1000 військовослужбовців Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 березня з'явилося повідомлення, що російський військовий вертоліт Мі-8 порушив держкордон України та залетів на 50 метрів вглиб українського повітряного простору. Українська сторона звернулася до Росії за поясненнями щодо цього маневру.
Присутність російського вертольота біля держкордону підтвердили у Повітряних силах України, але військові не змогли підтвердити, чи дійсно він порушив повітряний простір.