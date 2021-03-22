ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЗСУ посилили захист повітряного простору на північному заході України

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 березня 2021 16:30
ЗСУ посилили захист повітряного простору на північному заході України Фото: ППО ЗСУ (facebook.com/kpszsu)
Автор: Андрій Василюк

Повітряний простір України посилили на північно-західному напрямку. На бойове чергування в системі ППО у секторі відповідальності на Волині заступив дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Сьогодні зенітні ракетні війська посилюють свій бойовий потенціал, нарощують бойові спроможності по всій території держави, в тому числі й на північно-західному напрямку" - сказав офіцер управління ЗРВ підполковник Денис Ізосімов, додавши, що це стало можливим завдяки успішно проведеним військовим навчанням, і проведенню бойових, дослідницьких та випробувальних пусків підрозділів зенітних ракетних військ на державному полігоні "Ягорлик".

"Чергові сили цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави, контролюючи повітряні цілі як у повітряному просторі країни, так і за її межами.

Щодня до несення бойового чергування залучається понад 1000 військовослужбовців Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 березня з'явилося повідомлення, що російський військовий вертоліт Мі-8 порушив держкордон України та залетів на 50 метрів вглиб українського повітряного простору. Українська сторона звернулася до Росії за поясненнями щодо цього маневру.

Присутність російського вертольота біля держкордону підтвердили у Повітряних силах України, але військові не змогли підтвердити, чи дійсно він порушив повітряний простір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Збройні сили України
NEWS
Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення
Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію