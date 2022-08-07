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ВСУ уничтожили на юге российский "Панцирь" и радиолокационную станцию

Фото: ВСУ уничтожили на юге вражеский компекс "Панцирь-С1" (oruzhie info)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники уничтожили на юге вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Также ВСУ ликвидировали за минувшую ночь 23 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Украинские бойцы продолжают атаковать дальнобойной артиллерией логистические пункты и транспортные артерии врага на временно оккупированных территориях. Также ВСУ активно уничтожают технику россиян.

"Подтверждены потери врага за ночь - 23 рашиста, радиолокационная станция к одному из зенитно-ракетных комплексов, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и 2 военных автомобиля", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще около 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 42200 военных.

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