ЗСУ знищили на півдні російський "Панцир" та радіолокаційну станцію

Українські захисники знищили на півдні ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Також ЗСУ ліквідували за минулу ніч 23 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.
Українські бійці продовжують атакувати далекобійною артилерією логістичні пункти та транспортні артерії ворога на тимчасово окупованих територіях. Також ЗСУ активно знищують техніку росіян.
"Підтверджені втрати ворога за ніч - 23 рашисти, радіолокаційна станція до одного з зенітно-ракетних комплексів, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та 2 військових автомобілі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще близько 300 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 42200 військових.
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