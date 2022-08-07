ua ru
Вс, 07 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ уничтожили на юге российский "Панцирь" и радиолокационную станцию

Новина українською →
Украина, Воскресенье 07 августа 2022 17:31
ВСУ уничтожили на юге российский "Панцирь" и радиолокационную станцию Фото: ВСУ уничтожили на юге вражеский компекс "Панцирь-С1" (oruzhie info)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники уничтожили на юге вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Также ВСУ ликвидировали за минувшую ночь 23 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Украинские бойцы продолжают атаковать дальнобойной артиллерией логистические пункты и транспортные артерии врага на временно оккупированных территориях. Также ВСУ активно уничтожают технику россиян.

"Подтверждены потери врага за ночь - 23 рашиста, радиолокационная станция к одному из зенитно-ракетных комплексов, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и 2 военных автомобиля", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще около 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 42200 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины Война в Украине
NEWS
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз