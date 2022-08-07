ЗСУ знищили на півдні російський "Панцир" та радіолокаційну станцію

Українські захисники знищили на півдні ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Також ЗСУ ліквідували за минулу ніч 23 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook .

"Підтверджені втрати ворога за ніч - 23 рашисти, радіолокаційна станція до одного з зенітно-ракетних комплексів, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та 2 військових автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Українські бійці продовжують атакувати далекобійною артилерією логістичні пункти та транспортні артерії ворога на тимчасово окупованих територіях. Також ЗСУ активно знищують техніку росіян.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще близько 300 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 42200 військових.

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