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ЗСУ знищили на півдні російський "Панцир" та радіолокаційну станцію

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Україна, Неділя 07 серпня 2022 17:31
ЗСУ знищили на півдні російський "Панцир" та радіолокаційну станцію Фото: ЗСУ знищили на півдні ворожий компекс "Панцир-С1" (oruzhie info)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники знищили на півдні ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Також ЗСУ ліквідували за минулу ніч 23 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Українські бійці продовжують атакувати далекобійною артилерією логістичні пункти та транспортні артерії ворога на тимчасово окупованих територіях. Також ЗСУ активно знищують техніку росіян.

"Підтверджені втрати ворога за ніч - 23 рашисти, радіолокаційна станція до одного з зенітно-ракетних комплексів, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та 2 військових автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще близько 300 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 42200 військових.

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