UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили вышку связи на территории РФ: как им это удалось (видео)

Фото: ВСУ уничтожили вышку связи на территории РФ (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные уничтожили вышку связи на территории России. Для высокотчного удара был задействован дрон-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт радио "Армия FM".

"Дрон-камикадзе попал в российскую вышку связи недалеко от украинской границы", - говорится в сообщении.

Удар пришелся в нижнюю часть вышки. В результате повреждений конструкция рухнула на землю.

Где именно расположена вышка, неизвестно. Вероятно, этом может быть Белгородская область, которая граничит с Украиной на востоке.

Напомним, ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге и востоке Украины. Наши воины 14 августа уничтожили две базы и один склад с боеприпасами врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныРоссийская ФедерацияВойна в Украине