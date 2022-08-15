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ЗСУ знищили вишку зв'язку на території РФ: як їм це вдалося (відео)

Фото: ЗСУ знищили вишку зв'язку на території РФ (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові знищили вишку зв'язку на території Росії. Для високотчного удару був задіяний дрон-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт радіо "Армія FM".

"Дрон-камікадзе потрапив в російську вишку зв'язку недалеко від українського кордону", - йдеться в повідомленні.

Удар прийшовся в нижню частину вишки. В результаті пошкоджень конструкція звалилася на землю.

Де саме розташована вежа, невідомо. Ймовірно, це може бути Білгородська область, яка межує з Україною на сході.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на півдні та сході України. Наші воїни 14 серпня знищили дві бази та один склад з боєприпасами ворога.

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