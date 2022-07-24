ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300 в Херсонской области

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинського Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
Также отмечается, что под огневой контроль было взято несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику войск оккупантов.
Сообщается, что войска РФ продолжают коварную практику тотальной лжи, доставляя боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов. Известно, что в Херсонскую область въехали более 20 так называемых "гуманитарных" КамАЗов окрашенных в белый цвет.
Указано, что реальный доставленный груз - боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады боеприпасов россияне обустраивают в гражданских зданиях, в учреждениях культуры и образования.
Напомним, российские войска при поддержке танков пытались провести атаку в Херсонской области.
Кроме того, ISW сообщает, что украинские войска, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области.