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ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300 в Херсонской области

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300 в Херсонской области (Kongsberg)
Автор: Елизавета Драбкина

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинського Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Также отмечается, что под огневой контроль было взято несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику войск оккупантов.

Сообщается, что войска РФ продолжают коварную практику тотальной лжи, доставляя боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов. Известно, что в Херсонскую область въехали более 20 так называемых "гуманитарных" КамАЗов окрашенных в белый цвет.

Указано, что реальный доставленный груз - боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады боеприпасов россияне обустраивают в гражданских зданиях, в учреждениях культуры и образования.

Напомним, российские войска при поддержке танков пытались провести атаку в Херсонской области.

Кроме того, ISW сообщает, что украинские войска, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области.

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Херсонская область