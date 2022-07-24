ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300 в Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" .

Также отмечается, что под огневой контроль было взято несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику войск оккупантов.

Сообщается, что войска РФ продолжают коварную практику тотальной лжи, доставляя боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов. Известно, что в Херсонскую область въехали более 20 так называемых "гуманитарных" КамАЗов окрашенных в белый цвет.

Указано, что реальный доставленный груз - боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады боеприпасов россияне обустраивают в гражданских зданиях, в учреждениях культуры и образования.