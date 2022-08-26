ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ уничтожили узел связи и ударили по средствам ПВО врага, - ОК "Юг"

Новина українською →
Пятница 26 августа 2022 02:19
ВСУ уничтожили узел связи и ударили по средствам ПВО врага, - ОК "Юг" Фото: ВСУ уничтожили узел связи и ударили по средствам ПВО врага на юге (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают мощно атаковать российских оккупантов на юге Украины. Наши воины уничтожили склад, узел связи, технику и живую силу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и склада боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском", - отметили военные.

В ОК "Юг" указали, что в ходе выполнения огневых задач ракетно-артиллерийские подразделения поразили место сосредоточения оккупантов в Снигиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

Подтвержденные потери России составляют:

  • 20 рашистів;
  • 2 единицы автотехники;
  • узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах;
  • склад боеприпасов в Нововоскресенском.

Напомним, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в течение текущей недели ВСУ уже уничтожили 7 складов с боеприпасами врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение