ВСУ уничтожили узел связи и ударили по средствам ПВО врага, - ОК "Юг"

ВСУ продолжают мощно атаковать российских оккупантов на юге Украины. Наши воины уничтожили склад, узел связи, технику и живую силу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и склада боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском", - отметили военные.

В ОК "Юг" указали, что в ходе выполнения огневых задач ракетно-артиллерийские подразделения поразили место сосредоточения оккупантов в Снигиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

Подтвержденные потери России составляют: