ВСУ уничтожили узел связи и ударили по средствам ПВО врага, - ОК "Юг"
ВСУ продолжают мощно атаковать российских оккупантов на юге Украины. Наши воины уничтожили склад, узел связи, технику и живую силу врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и склада боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском", - отметили военные.
В ОК "Юг" указали, что в ходе выполнения огневых задач ракетно-артиллерийские подразделения поразили место сосредоточения оккупантов в Снигиревке, Нововоскресенском и Чкалово.
Подтвержденные потери России составляют:
- 20 рашистів;
- 2 единицы автотехники;
- узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах;
- склад боеприпасов в Нововоскресенском.
Напомним, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в течение текущей недели ВСУ уже уничтожили 7 складов с боеприпасами врага.
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