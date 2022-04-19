ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских военных

Украинские военные ликвидировали склад боеприпасов российских солдат. Оккупанты пытались замаскировать его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
Отмечается, что состав уничтожили военные 10-й горно-штурмовой бригады "эдельвейсов".
"Вот такой современный вид уничтоженного российского склада боеприпасов на нашей территории. Это работа артиллерии "Эдельвейсов". Праздничный пикник к Пасхе удался на славу! Самое вкусное уже поджаренное та...уничтоженное!.. Операция "маскировка" от непрошеных гостей провалилась, не начавшись", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла уже около 20 800 военных и тысяч единиц военной техники.
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