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ЗСУ знищили склад боєприпасів російських військових

Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові ліквідували склад боєприпасів російських солдатів. Окупанти намагалися замаскувати його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Зазначається, що склад знищили військові 10-ї гірсько-штурмової бригади "едельвейсів".

"Ось такий сучасний вигляд знищеного російського складу боєприпасів на нашій території. Це робота артилерії "Едельвейсів". Святковий пікнік до Великодня вдався на славу! Найсмачніше вже підсмажене та...знищене!.. Операція "маскування" від непрошених гостей провалилась, не почавшись", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила вже близько 20 800 військових та тисяч одиниць військової техніки.

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