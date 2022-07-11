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ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке: впечатляющее видео

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке (wiktionary.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Новая Каховка прямо сейчас. Кстати, когда мы говорим, мариупольцы - эвакуируйтесь, то это чтобы жители рядом со складами БК не попали под такой салют. Потому что возмездие уже рядом", - написал он.

Напомним, ВСУ уничтожили 6 российских складов боеприпасов на Донбассе.

Кроме этого, 10 июля украинские военные уничтожили пункт управления Росгвардии под Херсоном, а также четыре склада с боеприпасами в разных районах области.

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Херсонская область