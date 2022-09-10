ВСУ уничтожили склад боеприпасов, паромную переправу и 5 танков врага, - ОК "Юг"

Украинская авиация и артиллерия продолжает наносить мощные удары по врагу на юге. ВСУ уничтожили склад боеприпасов и паромную переправу оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Нашей авиацией нанесено 7 ударов, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и по мостам", - указывают военные.
В ОК "Юг" отмечают, что, по подтвержденным результатам армия РФ сократилась на:
"В Бериславском районе Херсонщины уничтожен склад боеприпасов в Беляевке и паромная переправа в районе Львова", - добавили наши воины.
Напомним, советник ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска на юге Украины попали в ловушку.
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