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Российские войска на юге Украины попали в ловушку, - Арестович

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 23:25
Российские войска на юге Украины попали в ловушку, - Арестович Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные на юге загнали российских оккупантов в ловушку. Около 25 БТГр врага оказались в окружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Чиновник отметил, что безнадежно запертой оказалась "лучшая мотивированная пехота" захватчиков.

"Мы кроем переправы, очень удачно накрыли одну переправу с семи понтонами, методично их выбиваем", - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что оккупанты нуждаются в 4-5 тысячах тонн снабжения для поддержания боеспособности, а получают 1,3-1,4 тысячи.

"(Они - ред.) продержатся еще 2-3 недели, затем начнется каскадный обвал, если не решат логистическую проблему. Но я не вижу ни одной причины, по которой они бы ее решили", - указал советник ОП.

Арестович добавил, что врагу нужны резервы на правом берегу, но доставить их туда нет возможности.

Напомним, Арестович рассказал, что ВСУ во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен очень большое количество российских оккупантов.

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