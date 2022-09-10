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ЗСУ знищили склад боєприпасів, поромну переправу та 5 танків ворога, - ОК "Південь"

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Субота 10 вересня 2022 02:07
ЗСУ знищили склад боєприпасів, поромну переправу та 5 танків ворога, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів, поромну переправу та 5 танків ворога на півдні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українська авіація та артилерія продовжує завдавати потужних ударів по ворогу на півдні. ЗСУ знищили склад боєприпасів і поромну переправу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією нанесено 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах", - вказують військові.

В ОК "Південь" зазначають, що, за підтвердженими результатами армія РФ скоротилась на:

  • 75 солдатів;
  • 5 танків Т-72;
  • 2 гаубиці "Мста-Б";
  • 8 одиниць авто-бронетехніки.

"У Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів у Біляївці та поромну переправу в районі Львового", - додали наші воїни.

Нагадаємо, радник ОП Олексій Арестович заявив, що російські війська на півдні України потрапили у пастку.

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