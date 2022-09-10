ЗСУ знищили склад боєприпасів, поромну переправу та 5 танків ворога, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів, поромну переправу та 5 танків ворога на півдні (Getty Images)

Українська авіація та артилерія продовжує завдавати потужних ударів по ворогу на півдні. ЗСУ знищили склад боєприпасів і поромну переправу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією нанесено 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах", - вказують військові. В ОК "Південь" зазначають, що, за підтвердженими результатами армія РФ скоротилась на: 75 солдатів;

5 танків Т-72;

2 гаубиці "Мста-Б";

8 одиниць авто-бронетехніки. "У Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів у Біляївці та поромну переправу в районі Львового", - додали наші воїни.