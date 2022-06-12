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ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов на Востоке

Фото: украинские военные (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: РБК-Украина

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов и 18 российских захватчиков на Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативно-тактической группировки "Восток".

Защитники Украины за 12 июня также уничтожили по одному ББМ, АТТ, миномету и СПГ.

Подчеркивается, что Вооруженные силы продолжают сдерживать оккупантов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский отметил, что российская армия может достичь 40 тысяч потерь личного состава уже в июне.

Кроме этого, министр обороны Алексей Резников рассказал зачем Украина объявляла обучение в феврале.

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