ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов на Востоке

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов и 18 российских захватчиков на Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативно-тактической группировки "Восток" .

Подчеркивается, что Вооруженные силы продолжают сдерживать оккупантов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Защитники Украины за 12 июня также уничтожили по одному ББМ, АТТ, миномету и СПГ.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский отметил, что российская армия может достичь 40 тысяч потерь личного состава уже в июне.

Кроме этого, министр обороны Алексей Резников рассказал зачем Украина объявляла обучение в феврале.