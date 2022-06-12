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ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Сході

Фото: українські військові (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: РБК-Україна

Українські військові знищили склад боєприпасів і 18 російських загарбників на Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Захисники України за 12 червня також знищили по одному ББМ, АТТ, міномету та СПГ.

Підкреслюється, що Збройні сили продовжують стримувати окупантів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський зазначив, що російська армія може досягнути 40 тисяч втрат особового складу уже в червні.

Окрім цього, міністр оборони Олексій Резніков розповів навіщо Україна оголошувала навчання в лютому.

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