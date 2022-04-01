ВСУ уничтожили российской военной техники на 10 млрд долларов

С начала войны России против Украины российская сторона потеряла военной техники более чем на 10 млрд долларов. Самой дорогостоящей потерей стал десантный корабль "Саратов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны.
"Благодаря слаженному взаимодействию войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которую враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Кроме того, представлен топ-7 самой дорогой российской техники, которую уничтожает украинская армия:
Напомним, по данным украинской стороны, с начала войны Россия потеряла 17 700 военных убитыми и более 140 самолетов.
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