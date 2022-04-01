Около 17 700 военных и более 140 самолетов: Генштаб назвал российские потери
Фото: российские войска несут потери в Украине (GettyImages)
По состоянию на 1 апреля 2022 года российские войска потеряли в Украине около 17 700 бойцов. Также фиксируются серьезные потери боевой техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 17700 человек
- танки - 625
- боевые бронированные машины - 1751
- артиллерийские системы - 316
- РСЗО - 96
- средства ПВО - 54
- самолеты - 143
- вертолеты - 131
- автомобильная техника - 1220
- корабли/катера - 7
- цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 85
- специальная техника - 24
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.
Напомним, по подсчетам США, российские войска потеряли точно более 10 000 человек убитыми.
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