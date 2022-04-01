ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Около 17 700 военных и более 140 самолетов: Генштаб назвал российские потери

Новина українською →
Киев, Пятница 01 апреля 2022 12:27
Около 17 700 военных и более 140 самолетов: Генштаб назвал российские потери Фото: российские войска несут потери в Украине (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на 1 апреля 2022 года российские войска потеряли в Украине около 17 700 бойцов. Также фиксируются серьезные потери боевой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личный состав - около 17700 человек
  • танки - 625
  • боевые бронированные машины - 1751
  • артиллерийские системы - 316
  • РСЗО - 96
  • средства ПВО - 54
  • самолеты - 143
  • вертолеты - 131
  • автомобильная техника - 1220
  • корабли/катера - 7
  • цистерны с ГСМ - 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 85
  • специальная техника - ​​24
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

Напомним, по подсчетам США, российские войска потеряли точно более 10 000 человек убитыми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой