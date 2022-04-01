ЗСУ знищили російської військової техніки на 10 млрд доларів

З початку війни Росії проти України російська сторона втратила військової техніки більш ніж на 10 млрд доларів. Найдорожчою втратою став десантний корабель "Саратов".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони.
"Завдяки злагодженій взаємодії військ і сил знищується велика кількість російської техніки, яку ворог вже втратив на суму понад 10 мільярдів доларів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, представлено топ-7 найдорожчої російської техніки, яку знищує українська армія:
Нагадаємо, за даними української сторони, з початку війни Росія втратила 17 700 військових убитими і більше 140 літаків.
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