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Воздушные силы Украины уничтожили 500-ю цель врага

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Суббота 11 июня 2022 00:58
Воздушные силы Украины уничтожили 500-ю цель врага Фото: Воздушные силы Украины уничтожили 500-ю цель врага (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

В пятницу 10 июня зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 500-ю воздушную цель российских оккупантов. "Юбилейной" целью оказался очередной БПЛА российских захватчиков "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, зенитные ракетные войска Воздушных сил ВС Украины уничтожают все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА, а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов.

10 июня на счету ЗРВ Воздушных сил ВС Украины - два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Еще два беспилотника этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Ударная авиация Воздушных сил традиционно наносит ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага. Нынче уничтожены не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов.

Напомним, Воздушные силы ВСУ совершили более 1100 групповых авианалетов на оккупантов с начала войны.

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