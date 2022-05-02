ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке, - Арестович

Вооруженные силы Украины уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке. Сегодня были сообщения о мощном взрыве под Херсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. "Хто зачепіть Неньку, тому не забариться". И так - много раз подряд", - отметил он.

Напомним, сегодня сообщалось о мощном взрыве возле Херсона, местные жители видели, как за городом поднимался столб густого дыма, в самом городе дрожали стекла в окнах. Также предполагается, что взрыв был настолько громким, что его могли слышать за пределами области.

Ранее СБУ перехватила телефонные разговоры оккупантов, из которых следует, что они массово отказываются идти в наступление в районе Чернобаевки.

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