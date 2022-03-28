ВСУ уничтожили российский самолет и беспилотник в Харьковской области

"На Харьковщине традиционно горячо. Утром рашисты под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда - зенитный ракетный расчет Воздушных Сил уничтожил очередной вражеский самолет", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину потери личного состава российских оккупантов составиляют 17 тысяч человек. При этом по состоянию на утро 28 марта было сбито 123 самолета оккупанта и 127 вертолетов.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 33 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.