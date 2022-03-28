Около 17 тысяч человек и 302 артиллерии: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину потери личного состава российских оккупантов составило 17 тысяч человек. При этом российские военных лишились 302 артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

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