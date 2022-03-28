Около 17 тысяч человек и 302 артиллерии: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ
Фото: потери личного состава российских оккупантов составило 17 тысяч человек (facebook com mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину потери личного состава российских оккупантов составило 17 тысяч человек. При этом российские военных лишились 302 артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Ориентировочные боевые потери противника на 28 марта:
- личный состав - около 17 000 человек;
- танки - 586;
- боевые бронированные машины - 1 694;
- артиллерийские системы - 302;
- РСЗО - 95;
- средства ПВО - 54;
- самолеты - 123;
- вертолеты - 127;
- автомобильная техника - 1 150;
- корабли/катера - 7;
- цистерны с ГСМ - 73;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 66;
- специальная техника - 21;
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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