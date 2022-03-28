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Около 17 тысяч человек и 302 артиллерии: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ

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Киев, Понедельник 28 марта 2022 10:11
Около 17 тысяч человек и 302 артиллерии: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ Фото: потери личного состава российских оккупантов составило 17 тысяч человек (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину потери личного состава российских оккупантов составило 17 тысяч человек. При этом российские военных лишились 302 артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Ориентировочные боевые потери противника на 28 марта:

  • личный состав - около 17 000 человек;
  • танки - 586;
  • боевые бронированные машины - 1 694;
  • артиллерийские системы - 302;
  • РСЗО - 95;
  • средства ПВО - 54;
  • самолеты - 123;
  • вертолеты - 127;
  • автомобильная техника - 1 150;
  • корабли/катера - 7;
  • цистерны с ГСМ - 73;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 66;
  • специальная техника - 21;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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