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ЗСУ знищили російський літак та безпілотник у Харківській області

Фото: ЗСУ знищили російський літак та безпілотник у Харківській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 березня в Харківській області українські військові знищили черговий літак окупаційних військ. Також було ліквідовано російський безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Схід".

"На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю після обіду - зенітний ракетний розрахунок Повітряних Сил знищив черговий ворожий літак", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати особового складу російських окупантів склало 17 тисяч осіб. При цьому станом на ранок 28 березня було збито 123 літаки окупанта і 127 гелікоптерів.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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