ВСУ уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3"

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику. На этот раз из строя вывели комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно -тактическую группировку "Восток".

С помощью этого комплекса российские оккупанты приглушают GSM-связь.

"В результате вчерашней плодотворной работы украинских воинов далеко не все россияне остались живы. Вот что бывает, когда "освободители" наслушаются российской фашистской пропаганды и идут завоевывать чужую землю, но что-то пошло не так.",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вчерашней работы ВСУ уничтожены россияне и комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3".

Ранее мы сообщали, что украинские саперы взорвали российский ракетный комплекс "Тор М1".

Также мы писали, что украинские военные захватили российский танк в Киевской области.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!