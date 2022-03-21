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ВСУ уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3"

Новина українською →
Украина, Понедельник 21 марта 2022 13:31
ВСУ уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" ВСУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" (wikipedia)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику. На этот раз из строя вывели комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".

Отмечается, что в результате вчерашней работы ВСУ уничтожены россияне и комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3".

"В результате вчерашней плодотворной работы украинских воинов далеко не все россияне остались живы. Вот что бывает, когда "освободители" наслушаются российской фашистской пропаганды и идут завоевывать чужую землю, но что-то пошло не так.",- говорится в сообщении.

С помощью этого комплекса российские оккупанты приглушают GSM-связь.

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Украинские военные уничтожили уничтожавшие российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" (facebook.com/otueast)

Ранее мы сообщали, что украинские саперы взорвали российский ракетный комплекс "Тор М1".

Также мы писали, что украинские военные захватили российский танк в Киевской области.

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