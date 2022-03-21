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Украинские саперы подорвали российский ракетный комплекс "Тор М1"

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 12:26
Украинские саперы подорвали российский ракетный комплекс "Тор М1" Фото: уничтоженный российский ЗРК (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Александр Мороз

Украинские саперы подорвали российский зенитно-ракетный комплекс "Тор М1". Подробностей инцидента пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать, куда должен был, - какие-то дыры на дороге. Кто бы это мог сделать? Украинские саперы стеснительно молчат", - говорится в сообщении.

Отметим, о местах, где украинские Вооруженные силы нанесли большой урон российским оккупантам, читайте в материале "Украина становится сплошной "Чернобаевкой": самые адские места для захватчика".

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