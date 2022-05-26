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ВСУ уничтожили около 400 оккупантов на переправе через Северский Донец, - NYT

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Луганская область, Четверг 26 мая 2022 09:33
ВСУ уничтожили около 400 оккупантов на переправе через Северский Донец, - NYT Фото: ВСУ уничтожили около 400 оккупантов на переправе через Северский Донец (t.me.zsuwar)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные уничтожили около 400 оккупантов на переправе через Северский Донец. Это были одни из самых смертоносных дней для российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Журналисты характеризуют ситуацию в районе Белогоровки Луганской области именно так: "взорваны танки, обломки понтонных мостов и тела российских солдат, наполовину утопающих в грязи".

"Неудачная переправа в этом месте в течение нескольких дней в начале мая стала для российской армии одной из смертоносных битв войны. В ловушке в небольшом лесном углу погибло по меньшей мере 400 российских солдат", - пишет издание.

По данным NYТ, во время попытки форсировать реку российские оккупанты в основном гибли от прицельных артиллерийских обстрелов.

Почему россияне не оставляют попыток форсирования реки?

Как пояснял глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, река в месте, где оккупанты пытаются форсировать, является максимально благоприятная для того, чтобы организовать понтонную переправу и, соответственно, уже переправлять технику и если бы россиянам это удалось, то они могли бы закрепиться на нашей территории, где Белогоровка, и там уже создать плацдарм для наступления в сторону трассы Лисичанск-Бахмут и перерезать ее полностью.

Напомним, российская армия предпринимала несколько попыток форсировать Северский Донец, но каждый раз попадала под артиллерийский огонь ВСУ. Так, 13 мая, украинские десантники разрушили понтонные переправы и уничтожили более 70 единиц техники противника.

При этом оккупанты не оставляют попыток, они намерены форсировать реку Северский Донец. Противник попытается перейти водную преграду на участке Дроновка - Белогоровка.

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