ВСУ уничтожили уже около 40 500 оккупантов: новые потери россиян

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 270 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже около 40 500 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.07 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ на юге уничтожили четыре российских склада боеприпасов, три танка и РЛС.
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