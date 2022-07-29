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ЗСУ знищили вже близько 40 500 окупантів: нові втрати росіян

Фото: Росія вже втратила у війні проти України близько 40 500 своїх військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 270 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 40 500 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 40500 (+270) осіб ліквідовано,
  • танків - 1749 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 3987 (+8) од,
  • артилерійських систем - 900 (+6) од,
  • РСЗВ - 258 (+0) од,
  • засоби ППО - 117 (+0) од,
  • літаків - 222 (+0) од,
  • гелікоптерів - 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 77 (+2).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ на півдні знищили чотири російські склади боєприпасів, три танки і РЛС.

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