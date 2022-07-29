ЗСУ знищили вже близько 40 500 окупантів: нові втрати росіян

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 270 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 40 500 своїх військових убитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ на півдні знищили чотири російські склади боєприпасів, три танки і РЛС.
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