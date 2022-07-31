ЗСУ знищили близько 200 окупантів й десяток артилерійських систем: нові втрати росіян

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 160 російських військових. Також знищили десяток артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за позаминулу добу наші воїни ліквідували ще 170 окупантів.

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