ВСУ уничтожили всех оккупантов на острове Змеином, - журналист

Вооруженные силы Украины ликвидировали всех российских военных на острове Змеином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка.
Сообщается, что все военнослужащие РФ, которые были на острове Змеиный во время удара ВСУ погибли.
"Накануне остров оставило 8 военнослужащих, их вывезли с острова на территорию Крыма. По словам одного из "эвакуированных", командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не делали", - говорится в сообщении.
На Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центры связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых в настоящее время командование ВС РФ считает пропавшими без вести.
Ранее мы сообщали, что у острова Змеиный ВСУ уничтожили два катера РФ.
Также мы писали, что на острове Змеиный ВСУ уничтожили командный пункт и зенитный комплекс армии РФ.
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