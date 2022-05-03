ЗСУ знищили всіх окупантів на острові Зміїному, - журналіст

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка.

Повідомляється, що всі військовослужбовці РФ, які були на острові Зміїний під час удару ЗСУ загинули.

"Напередодні острів залишило 8 військовослужбовців, їх вивезли з острова на територію Криму. За словами одного з "евакуйованих", командування знало, що по острову може бути завдано удару, однак жодних дій (крім вивезення групи людей) не робили", - йдеться у повідомленні.

На Зміїному знаходилися військовослужбовці підрозділів 1229 розвідувального центру (в/ч 53189, Севастополь) та 744 центри зв'язку (в/ч 40136, Севастополь) Чорноморського флоту, яких на цей час, командування ЗС РФ вважає зниклими безвісти.