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ЗСУ знищили черговий склад з боєприпасами окупантів у Луганській області (відео)

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Київ, Понеділок 18 липня 2022 09:41
ЗСУ знищили черговий склад з боєприпасами окупантів у Луганській області (відео) Фото: ЗСУ знищили черговий склад з боєприпасами окупантів в Луганській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України знищили ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

"Паралельно із загорянням "складу селітри і гуманітарки" в Новій Каховці, в тимчасово окупованій Кадіївці також відбулося самозаймання "не складу БК і ПММ". Куріння в невстановлених місцях стає вже звичайною справою", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео можна помітити пожежу і почути звуки розривів, швидше за все, які свідчать про детонацію боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти втратили кілька складів і командний центр. ЗСУ вдарили в глибокий тил Луганської області.

Як відомо, Збройні сили України з кінця червня знищили щонайменше 14 великих військових баз і складів озброєнь в тилу російських військ. Удари наносилися на відстань від 5 до 75 км від фронту.

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