ЗСУ знищили черговий склад з боєприпасами окупантів у Луганській області (відео)

Збройні сили України знищили ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

"Паралельно із загорянням "складу селітри і гуманітарки" в Новій Каховці, в тимчасово окупованій Кадіївці також відбулося самозаймання "не складу БК і ПММ". Куріння в невстановлених місцях стає вже звичайною справою", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео можна помітити пожежу і почути звуки розривів, швидше за все, які свідчать про детонацію боєприпасів.