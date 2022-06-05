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ВСУ уничтожили машину с оккупантами в Херсонской области

Фото: украинские военные уничтожили машину с оккупантами (mil.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины уничтожили автомобиль с российскими оккупантами в районе Николаевки Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативного командования "ЮГ" Владислава Назарова.

"В районе отбитой у врага Николаевки на наш наблюдательный пост наскочила группа рашистов на машине. Точными действиями наших защитников машина уничтожена вместе со всем ее содержимым", - отметил он.

Напомним, в конце мая Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления выбили российские войска из Николаевки в Херсонской области.

Также сообщалось, что противник пытался провести контратаки в этом направлении, но понес большие потери и отступил.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВойна России против Украины