В Херсонской области ВСУ выбили россиян из Николаевки, оккупанты в панике
Удачное наступление Сил обороны Украины в Херсонской области привело к паническим настроениям среди российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.
Украинская армия выбила кафиров из Николаевки Каховского района. После потерь войск РФ в этом направлении другие подразделения россиян начали паниковать.
"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Накануне ВСУ в Херсонской области перешли в контрнаступление на нескольких направлениях. Целью операции является рассредоточение сил противника.
К слову, ВМФ России свел к минимуму количество ракетных носителей в Черном море.
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