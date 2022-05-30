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В Херсонской области ВСУ выбили россиян из Николаевки, оккупанты в панике

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Херсонская область, Понедельник 30 мая 2022 18:48
В Херсонской области ВСУ выбили россиян из Николаевки, оккупанты в панике Фото: Украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Удачное наступление Сил обороны Украины в Херсонской области привело к паническим настроениям среди российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Украинская армия выбила кафиров из Николаевки Каховского района. После потерь войск РФ в этом направлении другие подразделения россиян начали паниковать.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Накануне ВСУ в Херсонской области перешли в контрнаступление на нескольких направлениях. Целью операции является рассредоточение сил противника.

В Херсонской области ВСУ выбили россиян из Николаевки, оккупанты в панике

К слову, ВМФ России свел к минимуму количество ракетных носителей в Черном море.

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