ЗСУ знищили машину з окупантами в Херсонській області

Збройні сили України знищили автомобіль з російськими окупантами в районі Миколаївки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

"В районі відбитої у ворога Миколаївки на наш спостережний пост наскочила група рашистів на машині. Точними діями наших захисників машина знищена разом з усім її вмістом", - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці травня Збройні сили України в ході контрнаступу вибили російські війська з Миколаївки в Херсонській області.

Також повідомлялося, що противник намагався провести контратаки в цьому напрямку, але зазнав великих втрат і відступив.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.