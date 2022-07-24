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ЗСУ знищили командний пункт росіян у Красному Лучі

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Україна, Неділя 24 липня 2022 11:30
ЗСУ знищили командний пункт росіян у Красному Лучі Фото: ЗСУ знищили командний пункт росіян у Красному Лучі
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують громити точки дислокації російських окупантів. Так, ЗСУ за допомогою HIMARS знищили командний пункт росіян у окупованому Красному Лучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови МВС України Антона Геращенка.

ЗСУ знищили командний пункт росіян у Красному Лучі

"Цієї ночі за допомогою HIMARS було завдано високоточного удару по готелю у місті Красний Луч, де розташовувався командний пункт одного великого військового підрозділу агресорів", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ракети лягали точно на дах готелю, проламуючи бетонні перекриття згори до низу.

За даними розвідки, кількість загиблих та поранених сягає 100 осіб.

Зазначимо, Красний Луч Луганської області окуповано бойовиками з весни 2014 року.

Як повідомлялося, українська армія взяла під свій контроль два населені пункти Херсонської області, один з них - частково. ЗСУ розмістилися так, що окупанти опинилися в оточенні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було знищено штаб російського полку та ліквідовано 50 військових.

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