ЗСУ знищили командний пункт росіян у Красному Лучі

Українські військові продовжують громити точки дислокації російських окупантів. Так, ЗСУ за допомогою HIMARS знищили командний пункт росіян у окупованому Красному Лучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови МВС України Антона Геращенка.