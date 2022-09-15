Россия усиливает мобилизацию, а ВСУ отбили все атаки на Донбассе: сводка Генштаба

Украинские военные сегодня отбили штурмы возле трех населенных пунктов на Донбассе. Также ВСУ авиацией и артиллерией ударили по складам и опорным пунктам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сводку Генштаба .

Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и активно обстреливают населенные пункты из тяжелого вооружения. В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, 5 раз ударили авиацией и 23 раза - из артиллерии.

Враг обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Кондратовка Сумской области;

- в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Кондратовка Сумской области; на Харьковском направлении - Волчанск, Гоптовка, Барановка, Высокая Яруга, Нескучное и Сотский Козачок;

- Волчанск, Гоптовка, Барановка, Высокая Яруга, Нескучное и Сотский Козачок; на Славянском направлении - Купянск;

- Купянск; на Краматорском направлении - Татьяновка, Белогоровка, Северск, Николаевка, Краматорск, Ивано-Дарьевка и Верхнекаменское;

- Татьяновка, Белогоровка, Северск, Николаевка, Краматорск, Ивано-Дарьевка и Верхнекаменское; на Бахмутском направлении - Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Одрадивка, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут и Веселая Долина;

- Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Одрадивка, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут и Веселая Долина; на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не проводил. Осуществлял обстрелы по всей линии соприкосновения;

активных действий враг не проводил. Осуществлял обстрелы по всей линии соприкосновения; на Южнобугском направлении противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта. Кроме того, вел воздушную разведку беспилотниками - совершил 48 вылетов.

Генштаб отмечает, что враг имеет большие потери на Слобожанском направлении. Поэтому 202-й и 204-й стрелковые полки 2 армейского корпуса вывели на территорию Луганской области. Некоторые подразделения подлежат расформированию. Большое количество раненых свезли в город Новоайдар. Местные больницы перепрофилируют в госпитали.

Руководство РФ решило усилить мобилизацию. Теперь на войну в Украине забирают заключенных, сотрудников государственных предприятий, многодетных и принудительно созданные региональные батальоны.

Сегодня ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево на Донбассе.

Украинская авиация совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов. Повреждены 3 опорных пункта и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.

Ракетные и артиллерийские подразделения атаковали 3 пунктах управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, включая 2 склады и логистические узлы.