ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и вертолет: названы новые потери России

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 44 300 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 18 августа ориентировочно составили:
Напомним, по данным британской разведки, война в Украине показала многочисленные неудачи российских командиров в обеспечении боевой дисциплины на низовом уровне. Одним из таких примеров является использование динамической защиты танков.
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