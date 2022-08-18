ЗСУ знищили ще 200 окупантів і вертоліт: названі нові втрати Росії

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 300 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, війна в Україні показала численні невдачі російських командирів у забезпеченні бойової дисципліни на низовому рівні. Одним з таких прикладів є використання динамічного захисту танків.

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