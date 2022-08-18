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ЗСУ знищили ще 200 окупантів і вертоліт: названі нові втрати Росії

Фото: Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 300 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 18 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 44300 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків - 1889 (+3);
  • бойових броньованих машин - 4179 (+17);
  • артилерійських систем - 1010 (+17);
  • РСЗВ - 265 (+2);
  • засоби ППО - 136 (+0);
  • літаків - 234 (+1);
  • гелікоптерів - 197 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 793 (+1);
  • крилаті ракети - 190 (+0);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7);
  • спеціальної техніки - 93 (+0).

Нагадаємо, за даними британської розвідки, війна в Україні показала численні невдачі російських командирів у забезпеченні бойової дисципліни на низовому рівні. Одним з таких прикладів є використання динамічного захисту танків.

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