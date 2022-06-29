ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов: новые потери России в войне

За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще около 200 своих военных. Общее же количество уже составляет около 35450
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составляют:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении
Напомним, недавно на юге Украины авиация ВСУ нанесла пять ударов по скоплению техники и живой силы России.
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