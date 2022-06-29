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ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов: новые потери России в войне

Фото: ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов за сутки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще около 200 своих военных. Общее же количество уже составляет около 35450

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 35450 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1572 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 3720 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 781 (+3) ед,
  • РСЗО - 246 (+3) ед,
  • средства ПВО - 103 (+1) ед,
  • самолетов - 217 (+0) ЕД,
  • вертолетов - 185 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 640 (+4),
  • крылатые ракеты -142 (+3),
  • корабли /катера -14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9) ед,
  • специальная техника - 61 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении

Напомним, недавно на юге Украины авиация ВСУ нанесла пять ударов по скоплению техники и живой силы России.

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