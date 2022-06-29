ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні

За добу Росія втратила у війні проти України ще близько 200 своїх військових. Загальна ж кількість вже складає близько 35450
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно складають:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку
Нагадаємо, нещодавно на півдні України авіація ЗСУ завдала п'ять ударів по скупченню техніки і живої сили Росії.
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