RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні

Фото: ЗСУ знищили ще 200 окупантів за добу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

За добу Росія втратила у війні проти України ще близько 200 своїх військових. Загальна ж кількість вже складає близько 35450

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 35450 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1572 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 3720 (+16) од,
  • артилерійських систем - 781 (+3) од,
  • РСЗВ - 246 (+3) од,
  • засоби ППО - 103 (+1) од,
  • літаків - 217 (+0) од,
  • гелікоптерів - 185 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),
  • крилаті ракети -142 (+3),
  • кораблі /катери -14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 61 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, нещодавно на півдні України авіація ЗСУ завдала п'ять ударів по скупченню техніки і живої сили Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійська РФВійна Росії проти України