ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов: новые потери России в войне
Фото: ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов за сутки (Getty Images)
За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще около 200 своих военных. Общее же количество уже составляет около 35450
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 35450 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1572 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 3720 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 781 (+3) ед,
- РСЗО - 246 (+3) ед,
- средства ПВО - 103 (+1) ед,
- самолетов - 217 (+0) ЕД,
- вертолетов - 185 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 640 (+4),
- крылатые ракеты -142 (+3),
- корабли /катера -14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9) ед,
- специальная техника - 61 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении
Напомним, недавно на юге Украины авиация ВСУ нанесла пять ударов по скоплению техники и живой силы России.
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