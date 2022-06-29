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ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні

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Київ, Середа 29 червня 2022 09:11
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні Фото: ЗСУ знищили ще 200 окупантів за добу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

За добу Росія втратила у війні проти України ще близько 200 своїх військових. Загальна ж кількість вже складає близько 35450

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 35450 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1572 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 3720 (+16) од,
  • артилерійських систем - 781 (+3) од,
  • РСЗВ - 246 (+3) од,
  • засоби ППО - 103 (+1) од,
  • літаків - 217 (+0) од,
  • гелікоптерів - 185 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),
  • крилаті ракети -142 (+3),
  • кораблі /катери -14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 61 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, нещодавно на півдні України авіація ЗСУ завдала п'ять ударів по скупченню техніки і живої сили Росії.

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