ВСУ уничтожили две батареи вражеской артиллерии

В Черниговской области Вооруженные сили Украины уничтожили две батареи оккупационной артиллерии. В частности, РСЗО "Ураган" и 2С19 "МСТА-С".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Север" в Facebook .

"Сегодня 2 батареи вражеской артиллерии последовали за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батарее РСЗО "Ураган" и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 "МСТА-С", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска потеряли около 14 400 человек личного состава.

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