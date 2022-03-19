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ЗСУ знищили дві батареї ворожої артилерії

Фото: ЗСУ знищили дві батареї ворожої артилерії (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

У Чернігівській області Збройні сили України знищили дві батареї окупаційної артилерії. Зокрема, РСЗВ" Ураган "і 2С19"МСТА-С".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу оперативного командування" Північ " в Facebook.

"Сьогодні 2 батареї ворожої артилерії пішли за російським кораблем. Так, наші захисники завдали вогневого ураження батареї РСЗВ "Ураган" і батареї самохідних артилерійських установок 2С19" МСТА-С", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські війська втратили близько 14 400 чоловік особового складу.

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