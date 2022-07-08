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ВСУ уничтожили два российских командных пункта на Херсонском направлении

Фото: украинская артиллерия работает по противнику (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артем Горовенко

Украинские военные уничтожили два командных путина армии Российской Федерации на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк на телемарафоне.

"Наши успехи тоже есть. На Херсонском направлении попадание нашей артиллерии уничтожено два командных пункта российской армии. Последствия этих попаданий доразведываются", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированной Киселевке (Херсонская область) загорелся склад российских оккупантов.

До этого жителей оккупированной Херсонской области просили не находиться вблизи российских военных объектов, поскольку Вооруженные силы Украины "уже идут".

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Вооруженные силы УкраиныХерсонская область