ЗСУ знищили два російські командні пункти на Херсонському напрямку

Українські військові знищили два командних пункти армії Російської Федерації на Херсонському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк на телемарафоні.
"Наші успіхи теж є. На Херсонському напрямку влучання нашої артилерії знищено два командні пункти російської армії. Наслідки цих влучань дорозвідуються", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованій Киселівці (Херсонська область) загорівся склад російських окупантів.
До цього жителів окупованої Херсонської області просили не перебувати поблизу російських військових об'єктів, оскільки Збройні сили України "вже йдуть".
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