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ВСУ уничтожили в Чернобаевке пункт управления войск Черноморского флота России

Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

В Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.

Потери врага на юге за сутки:

  • 31 оккупант,
  • танк Т-72,
  • гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б",
  • 2 миномета,
  • 3 единицы бронированной и автомобильной техники,
  • БПЛА.

В Черном море корабельная группировка вражеского флота изменений не претерпела. Продолжает укрываться в безопасных районах и держать наготове 2️ ракетоносца с 16 ракетами и 3 большими десантными кораблями.

Напомним, российские оккупанты начали создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вероятно, будут пытаться выйти на административную границу Херсонской области.

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